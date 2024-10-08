Gazze İçin Direniş Programı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Direnişin Simgesi Gazze" programı düzenlendi.

Kovancılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kovancılar İlçe Müftülüğü, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve gençlerin bu konuda neler yapabileceğine cevap bulabilmek amacıyla, "Direnişin Simgesi Gazze" adında bir program düzenledi. TOKİ Cami İmam Hatibi Vedat Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra Kovancılar Müftülüğü Şube Müdürü Rasim Kaya tarafından "Direnişin Sembolü Gazze" konulu sunum gerçekleştirildi. Kovancılar Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Okunan ilahilerle devam eden program, İlçe Vaizi Ramazan Yazar tarafından yapılan dua ile sona erdi. - ELAZIĞ