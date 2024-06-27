Gebze Belediyesi Elden Ele Gönül Çarşısı ile Kıyafet Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi Elden Ele Gönül Çarşısı ile Kıyafet Yardımı Yaptı

Gebze Belediyesi Elden Ele Gönül Çarşısı ile Kıyafet Yardımı Yaptı

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Elden Ele Gönül Çarşısı eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Elden Ele Gönül Çarşı'sı eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunuluyor. Son olarak, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede ikamet eden yetim, öksüz, yaşlı ve yardıma muhtaç 300 vatandaşa Elden Ele Gönül Çarşısı mağazasındaki giyim ürünlerinden teslim etti.

27.06.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
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Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Elden Ele Gönül Çarşısı eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Elden Ele Gönül Çarşı'sı eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunuluyor. Son olarak, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede ikamet eden yetim, öksüz, yaşlı ve yardıma muhtaç 300 vatandaşa Elden Ele Gönül Çarşısı mağazasındaki giyim ürünlerinden teslim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze Belediyesi Elden Ele Gönül Çarşısı ile Kıyafet Yardımı Yaptı - Son Dakika

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