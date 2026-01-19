Gebze'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona doğru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gebze'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona doğru

Gebze\'deki Lokomotif Çocuk Köyü\'nde sona doğru
19.01.2026 11:21  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi'nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü'nde inşaat çalışmaları sona erdi. Eğitimlerin kısa süre içinde başlaması planlanırken, çocuklar 10 vagonda çeşitli eğitimler alacak.

Gebze Millet Bahçesi'nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona yaklaşıldı. Merkezde eğitimlerin kısa süre sonra başlaması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu Lokomotif Çocuk Köyü'nü büyütüyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü'nün bir yenisi de Gebze Millet Bahçesi'nde inşa ediliyor. Öocukların merakla beklediği projede inşaat çalışmaları tamamlandı.

10 vagonda eğitim verilecek

Gebze Lokomotif Çocuk Köyü içerisinde çocuklar 10 vagonda eğitim alacak. Vagonların kurulumu ve elektrik tesisatları çekilirken, alanın çevre düzenlemesi ise ekipler tarafından yerine getirildi. Çocukların eğitimde kullanacağı eşyalar ve ofis malzemeleri bekleniyor. Alanda ayrıca çocuklar için aktivite parkuru, tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması, eğitimlerin de kısa zaman içerisinde başlaması planlanıyor. Eğitimler başlamadan önce Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından kayıt duyurusu yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İnşaat, Çocuk, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gebze'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona doğru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:57:30. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.