Gebze\'deki Lokomotif Çocuk Köyü\'nde sona doğru

Gebze Millet Bahçesi'nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü'nde sona yaklaşıldı. Merkezde eğitimlerin kısa süre sonra başlaması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu Lokomotif Çocuk Köyü'nü büyütüyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü'nün bir yenisi de Gebze Millet Bahçesi'nde inşa ediliyor. Öocukların merakla beklediği projede inşaat çalışmaları tamamlandı.

10 vagonda eğitim verilecek

Gebze Lokomotif Çocuk Köyü içerisinde çocuklar 10 vagonda eğitim alacak. Vagonların kurulumu ve elektrik tesisatları çekilirken, alanın çevre düzenlemesi ise ekipler tarafından yerine getirildi. Çocukların eğitimde kullanacağı eşyalar ve ofis malzemeleri bekleniyor. Alanda ayrıca çocuklar için aktivite parkuru, tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması, eğitimlerin de kısa zaman içerisinde başlaması planlanıyor. Eğitimler başlamadan önce Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından kayıt duyurusu yapılacak. - KOCAELİ