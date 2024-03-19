Gediz\'de Çarşamba Pazarı\'nın Üstü Kapatılacak

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Muharrem Akçadurak, pandemi döneminde faaliyete geçen Çarşamba pazarının üstünün kapatılarak otopark sorununu çözeceklerini söyledi.

Pandemi döneminde Ergenekon, Salur ve Saygılar gibi mahallerde ikamet eden vatandaşların evlerinin Cumartesi günleri kurulan pazara uzaklığı nedeniyle Hotamışlıgil Parkı yanında kurulmaya başlanan Çarşamba pazarında üreticiler ürünlerini açık alanda satmak zorunda kalıyordu. Özellikle kış döneminde, pazaryerinin üstünün açık olması nedeniyle satıcılar sıkıntı yaşıyordu.

Bu çerçevede 31 Mart yerel seçimlerde yeniden AK Parti Belediye Başkan Adayı olan Muharrem Akçadurak, önümüzdeki süreçte bu sorunu çözeceklerini dile getirdi.

Akçadurak, "Çarşamba Pazarında esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmeleri için zemin iyileştirme, üzerinin kapatılmasının yanı sıra otopark sorununu çözeceğiz. Bu şekilde hem vatandaşlarımız hem de pazaryeri esnaflarımız rahatça alışverişlerini yapabilecekler" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA