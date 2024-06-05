Gediz'de giyim mağazasında yangın çıktı - Son Dakika
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Gediz'de giyim mağazasında yangın çıktı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangın, ocak kablolarının şaşi yapması sonucu çıktı ve işyerinin bacasına ve depo alanına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Vatandaşlar ve esnaf, mağazadaki kıyafetleri komşu esnaflara taşıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 17:43
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Gediz'de giyim mağazasında yangın

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir giyim mağazasında cıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın Özyurt Mahallesi 152. Sokak üzerinde bulunan A.S. isimli şahsa ait giyim mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mağazanın ikinci katında bulunan çay ve yemek yapmak için kullanılan bölümde ocak kablolarının şaşi yapması nedeniyle çıktı. Yangın önce işyerinin bacasına ardından işyerinin arka kısmında bulunan depo alanına sıçradı. Dumanların yükselmesi ve vatandaşların durumu fark etmesi ve ihbar üzerine yangın mahalline Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun çalışması sonrası yangın söndürülürken, Gediz vatandaşlar ve esnaf büyük bir yardımseverlik örneği göstererek mağazada bulunan kıyafetleri komşu esnaflara işyerlerine ve açık alana taşıdılar.

İşyerinde ve depoda olarak kullanılan bölümde birçok kıyafet yangında kül olurken olayla ilgili emniyet birimleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de giyim mağazasında yangın çıktı - Son Dakika

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