Gediz'de Kurban Bayramı'nda toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
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Yerel

Gediz'de Kurban Bayramı'nda toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından Kurban Bayramı'nda toplanan etler, Gediz Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gediz Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şube Başkanı Müftü Sebahattin Turan, bu yıl ülkeden ve yurtdışından toplamda 750 bin vekaletin vakfa teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, kurban kesemeyen mağdur vatandaşlar için de Vakıf tarafından 250 kilo dondurulmuş etin Gediz'e gönderildiği ve dağıtımının başladığı ifade edildi.

05.07.2024 11:45
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Bu çerçevede Gediz Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gediz Şubesi tarafından Kurban Bayramında bağış olarak alınan 250 kilo etin dağıtımı personel tarafından yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şube Başkanı Müftü Sebahattin Turan, "Türkiye Diyanet Vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte her yıl vekaletle kurban kampanyası yapıyor. Kampanyaya milletimizin desteği her yıl artarak devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ülkemizden ve yurtdışı temsilciliğimizin ve vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerden yaklaşık olarak 750 bin vekalet Vakfımıza teslim edildi" dedi.

Müftü Turan, "Gediz'imizden de bu kapsamda 504 vekalet vatandaşlarımız tarafından bize teslim edildi, kurbanlar kesildi ve mazlumlara mağdurlara ulaştırıldı. Burada önemli olan şu ki biz ilçemizde vatandaşlarımızdan sadece kurban istemedik, aynı zamanda kurban kesemeyen mağdur vatandaşlarımız için de Vakfımızdan ilk defa kurban eti istedik. Bu kapsamda Vakfımız 250 kilo dondurulmuş eti ilçemize gönderdi ve biz de dağıtımına başladık. Rabbim develetimizi ve milletimizi payidar eylesin. Devlet bu. Devlet hizmeti ve devlet hizmetine yapılan katkı bu. Çünkü devlete ve devlet hizmetine yapılan katkı, destek aslında doğrudan kendimize vatandaşlarımıza yapılmış demektir. Devletin bir görevlisi olarak yapılan bu profesyonel hizmetle iftihar ediyorum. Rabbim daha fazlasını yapabilmeyi hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Kurban Bayramı'nda toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz'de Kurban Bayramı'nda toplanan etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
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