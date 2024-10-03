Gedizli Öğrencilerden Gastronomi Başarısı - Son Dakika
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Gedizli Öğrencilerden Gastronomi Başarısı

Gedizli Öğrencilerden Gastronomi Başarısı

Kaymakam Alkan, Gastronomi Festivali'nde madalya kazanan Gediz Kız Meslek Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

03.10.2024 10:24
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakam Hakan Alkan, Afyonkarahisar'da düzenlenen 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde madalyalar kazanan Gediz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik etti.

Festivale katılan ve 5 madalya ile dönen kız öğrenciler, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ile birlikte Kaymakam Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, bireysel yarışmalarda tatlı kategorisinde altın madalya kazanan Ela Nur Erkal, bronz madalya kazanan Şükraz Naz Alkan, et kategorisinde gümüş madalya kazanan Gözde Yorulmaz, balık kategorisinde bronz madalya alan İlayda Öz ve grup yarışmasında gümüş madalya kazanan öğrenciler yer aldı.

Kaymakam Alkan, öğrencilerin ve öğretmenlerinin büyük başarılarını kutlayarak, "Gastronomi alanında böylesine önemli bir başarı elde eden kız öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarılar, ilçemizin adını duyurmanın yanı sıra gençlerimizin yeteneklerini de ortaya koyuyor. Hepinize başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Alkan, öğrencilerin azmi ve öğretmenlerin rehberliği sayesinde bu tür başarıların daha da artacağına inandığını ifade ederek, katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gedizli Öğrencilerden Gastronomi Başarısı - Son Dakika

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