Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı - Son Dakika
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Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı

17.03.2022 19:28

- Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı TFF Gelişim Ligi erteleme maçında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayan A. Denizlispor, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak puanını 36'ya çıkardı.

- Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı

DENİZLİ - TFF Gelişim Ligi erteleme maçında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayan A. Denizlispor, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak puanını 36'ya çıkardı.

Ev sahibi Denizlispor 34'üncü dakikada Alaatin Öner ile 1-0 öne geçti. Misafir takım MKE Ankaragücü 40'ıncı dakikada Hakan Öztürk'ün attığı gol ile karşılaşma 1-1 oldu Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı değerlendiren A. Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, üst sıraları ilgilendiren bir mücadele olduğuna dikkat çekerek, "İç sahada oynadık ve maçtan bir puan ile ayrıldık. Maçı değerlendirmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu gün maça kaptan olarak çıkardığımız Alaatin Öner henüz 15 günlük olan kardeşini kaybetti. Sabah duyduğumuzda çok üzüldük. Kendisi de çok üzgündü. Bize bu gün sahada olmak istediğini söyledi. Takım arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum dedi. Bizde saygı duyduk. Ailesine ve kendisine başsağlığı diliyorum" dedi.

"Pozisyonun fazla olmadığı bir müsabakaydı"

Oyuncularını tebrik ederek, güzel bir karşılaşma olduğuna değinen Sarıçam, "İki tarafında futbolcularını tebrik ediyorum, iyi mücadele oldu. Mücadelenin üst seviyede olduğu, pozisyonun fazla olmadığı bir müsabaka olduğunu söyleyebilirim. Rakip kaleciyi tebrik ederim. İlk yarı özellikle 3 tane net inanılmaz pozisyonları kurtardı. Maçın ilk yarısı bizim üstünlüğümüzde geçen, ikinci yarıda ise rakip takımın bize oranla biraz daha üstün olduğu bir karşılaşma oldu. İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu zannediyorum. Kazanamadık ama en azından kaybetmedik" diye konuştu.

"Zirveye tırmanmak ve lider olmak istiyoruz"

Karşılaşma öncesi kardeşini kaybeden ve maça takım kaptanı olarak çıkan Alaatin Öner ise, "Golü bulduk ancak skoru koruyamadık, basit bir gol yedik. İkinci yarı oyunun üstünlüğü tamamen bizdeydi, biz topla oynadık. Onlar savunma yaptı. Keşke galibiyet alabilseydik. İnşallah bundan sonraki maçlarda iyi oyun ve mücadeleyle kazanarak zirveye tırmanmak, lider olmak istiyoruz" dedi.

Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı
Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı
Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı

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Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Sarıçam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç Horozlar, MKE Ankaragücü'nü elinden kaçırdı - Son Dakika


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