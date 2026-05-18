Balıkesir'de 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Sonuçlandı

18.05.2026 14:51
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Balıkesir'de düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları il finalleri, ses, tiyatro, şiir ve bilgi dallarında gençlerin yeteneklerini sergilemesiyle tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları" İl Finalleri, gençlerin yoğun katılımı ve büyük heyecanıyla tamamlandı. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlarda Balıkesirli gençler; ses, tiyatro, şiir ve bilgi alanlarında yeteneklerini sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

Yarışmalar kapsamında ilk olarak Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ses Yarışması'nda gençler güçlü performanslarıyla sahne aldı. Ardından aynı merkezde düzenlenen Tiyatro Yarışması'nda sahneye çıkan ekipler, sergiledikleri başarılı oyunlarla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Şiir Yarışması ise Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde duygu dolu anlara sahne olurken, Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilgi Yarışması'nda gençler bilgi birikimleri ve takım ruhlarıyla kıyasıya mücadele etti.

Gençlik merkezleri aracılığıyla organize edilen ve il aşamasından Türkiye finallerine uzanan yarışmalar, gençlerin yalnızca yeteneklerini sergilemelerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişim sağlamalarına da katkı sundu. Organizasyon boyunca gençler hem özgüvenlerini geliştirme hem de akranlarıyla güçlü iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yarışmaların gençlerin kültürel değerlerle bağ kurmaları açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Gençlerimizin kültürel paylaşımlarını artırmak ve sanat yoluyla toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak en büyük önceliğimizdir. 11. yılına ulaşan bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin kültürümüzü sahiplenmesi ve sanatla kendilerini ifade etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

