Gençler sordu, Başkan Kocaman yanıtladı

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin sorularını yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında son durağı mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrenileriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman, belediyenin gençlik projelerinden spor yatırımlarına, kariyer planlamasından ilçenin geleceğine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Gençlerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan başkan Kocaman, tecrübelerini paylaşarak öğrencilere gelecek hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Sizlerle bir araya gelmek, enerjinizden güç almak bizler için çok değerli"

Eğitime verilen önemin Kartepe'nin önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Kocaman "Sizlerin fikirleri bizim için kıymetli, Sizlerle bir araya gelmek, enerjinizden güç almak bizler için çok değerli. Meslek seçimi sadece bir iş değil, ömür boyu sürecek bir tercihtir. Popüler olanı değil, severek yapacağınız işleri seçmelisiniz" dedi.

Meslek liselerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini donanımlı hale getirmelerini tavsiye eden Kocaman, dünyanın hızla dijitalleştiğini hatırlatarak, gençlerin hangi branşta olurlarsa olsunlar teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaları gerektiğine dikkati çekti. - KOCAELİ