Gençler, Türkiye’nin Ekonomik Geleceği - Son Dakika
18.05.2026 09:56
Halit Acar, gençlerin üretim ve teknoloji alanlarındaki rolünün Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, gençlerin üretim, girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında üstleneceği rolün Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Halit Acar mesajında, 19 Mayıs'ın yalnızca tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir vizyonun başlangıcı olduğunu belirterek, "Bugün dünya ekonomisi hızlı bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, üretim teknolojileri, lojistik ve enerji alanlarında yaşanan değişim, ülkeler arasındaki ekonomik rekabeti yeniden şekillendiriyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin en büyük gücü, genç nüfusu, üretim kapasitesi, girişimcilik kültürü ve özel sektör dinamizmidir" dedi.

Türkiye'nin bölgesel ticarette ve uluslararası ekonomik ilişkilerde her geçen gün daha önemli bir konuma geldiğini belirten Acar, özellikle gençlerin teknoloji, ihracat, sanayi ve ticari diplomasi alanlarında daha aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizi yalnızca geleceğin çalışanları olarak değil, geleceğin yatırımcıları, ihracatçıları, mühendisleri ve iş insanları olarak görüyoruz. Üreten, geliştiren ve dünyayla rekabet eden bir gençlik, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının ve sürdürülebilir büyümesinin en önemli teminatıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

