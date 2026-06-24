Gençlere HAK-İŞ\'te Staj İmkanı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, gençlerin bir mücevher gibi korunup desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, 37 ilden 53 üniversiteden 100 projenin yarıştığı organizasyonda dereceye giren öğrencilere HAK-İŞ'te staj imkanı sağlanacağını açıkladı.

HAK-İŞ Gençlik Komitesi tarafından düzenlenen 9. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ödül töreni, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlendi. Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi, proje üretme kapasitelerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturan çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Program HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar ve HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Nesibe Koyuncu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Üniversite gençliğini çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ve sendikalar ekseninde buluşturan projenin bu yılki üniversite ayağına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin hazırladığı projeler değerlendirildi.

"Gençlerimizin bir mücevher gibi korunması, desteklenmesi gerekiyor"

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, gençlerin enerjisinin, fiziki gücünün, beyin gücünün, dünyaya, teknolojiye, birlikte yaşam gayretine bakış açılarının kendileri için büyük bir hazine olduğunu vurgulayarak "Gençlerimizin bir mücevher gibi korunması, desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Projenin ana teması "Yeni kuşak, aile ve emek"

Bu yılki Gençlik Farkında Proje Yarışması'nın ana temasının "Yeni kuşak, aile ve emek" olarak belirlendiğini dile getiren Sert, "Bu ana başlığın altında 7 ayrı başlıkla proje tekliflerini değerlendirdik. Yarışmaya gönderilen projeler; Aile Dostu İstihdam Politikaları ve Çalışma Hukuku, Meslek Seçiminde Ailenin ve Aile Sorumluluklarının Etkisi, Geleceğin Ebeveynleri ve Çalışanları Olarak Gençlerin Gelecek Beklentileri, Sendikal Hakların Aileye Yansıması/Ailede Bilinirliğin Etkisi, Sosyoekonomik Kriz ve Şoklara Karşı Koruyucu Mekanizmalar, İnsan Merkezli Aileyi Koruyan Üretim, Asgari Ücret Tespitinde ve Toplu İş Sözleşmelerinde Aile Yükümlülüklerine Göre Düzenlemeler Yapılması" diye konuştu.

Düzenlenen yarışmaya ülke genelinde 37 farklı ilden, 53 farklı üniversiteden 100 proje başvurusu geldiğini açıklayan Sert, yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yapıldığı için üniversite gençliği açısından projenin görünürlüğünün arttığını dile getirdi.

Ödül almaya hak kazananlar HAK-İŞ'te staj yapma imkanı bulacak

Proje yarışmasında bir ölçeğin olduğunu dile getiren Sert, "HAK-İŞ heyeti ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir jüri heyetinin değerlendirmesiyle dereceye girenler belirlendi. Dereceye giren arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine bazı hediyelerimiz olacak. Ama bana göre en büyük hediye kendilerine HAK-İŞ'te tanınacak olan staj imkanıdır. Dereceye giren arkadaşlar, bu imkanı mutlaka değerlendirsinler. HAK-İŞ'te staj yapıp, devletin her türlü kademesinde pek çok makam, mevki, sıfat ve unvanla çalışan çok arkadaşımız oldu" diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANKARA