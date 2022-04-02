Gençlere yönelik ortak proje - Son Dakika

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Gençlere yönelik ortak proje

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve kültürel işbirliği dahilinde proje çalışması görüşüldü.

Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları, gençlere yönelik düzenlenecek eğitim ve kültürel projeler için işbirliği içerisinde çalışacak.

"Kuruluş ve Kurtuluşun Merkezi'nden Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye'sine Kültür, Sanat, Spor Faaliyetleri Projeleri" adı verilen projenin ilk toplantısı Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve TTSO Başkanı Davut Efe ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; proje çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin DPÜ Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık tarafından bir sunum gerçekleştirildi.