Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı - Son Dakika
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Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı

22.04.2022 16:36

Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptıBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde cemaat, Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde cemaat, Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından yaşanan kuraklık nedeniyle Gercüş Mescidi Aksa Cami yanındaki alanda yağmur duası yapıldı. Geçen yıl gibi ülkede ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Müftülük tarafından yapılan çağrı ile Cuma namazı ve yağmur namazı kılınıp ve dualar edildi.

Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı
Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı
Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı
Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı

YORUMLAR
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Gercüş, Batman, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı - Son Dakika
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