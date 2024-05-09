Germencik Belediye Başkanı Bilim Fuarı\'nı Ziyaret Etti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Neşetiye Ortaokulu'nun hazırladığı Bilim Fuarı'nı ziyaret etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Neşetiye Ortaokulu'nun bilim fuarını ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Fuar alanında öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Başkan Zencirci, öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin gösterdiği özveri ve başarı karşısında memnuniyetini dile getiren Başkan Zencirci, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Gençlerin bu alanda sergiledikleri yeteneklerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Zencirci, "Neşetiye Ortaokulu Bilim Fuarına katılarak, öğrencilerimizin çalışmalarını inceledik. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve böylesi güzel bir organizasyonda pay sahibi tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çocuklarımızın emeğine sağlık" ifadelerini kullandı. - AYDIN