Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Basından sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi basın tarihi açısından en önemli günlerden birisidir. Basın emekçilerinin ve temsil ettikleri kuruluşlarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla her şart ve durumda yılmadan halkın haber alma özgürlüğü gibi kutsal bir görevi ifa etmeleri bu açıdan onları ayrı bir yere taşımakta ve önemli kılmaktadır. Mesleğini dürüstlük ve ciddiyetle yerine getiren, basının etik ve ahlaki çizgilerini aklından bir an olsun çıkarmadan kalemini sadece halkın menfaatleri doğrultusunda kullanan tüm kıymetli basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN