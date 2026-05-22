Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Germencik Belediyesi çalışanlarıyla sabah kahvaltısında buluşan Burak Zencirci, ilçenin temizliği ve düzeni için fedakarca görev yapan personele teşekkür etti. İlçenin her noktasında gece gündüz demeden çalışan ekiplerin büyük emek verdiğini ifade eden Zencirci, belediye personelinin özverili çalışmalarının vatandaşlar tarafından da takdir edildiğini belirtti. 'Temiz Çevre Güzel İlçe' sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Burak Zencirci, "İlçemizin her köşesinde özveriyle çalışan Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimizle Kurban Bayramı öncesinde kahvaltıda bir araya geldik. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı programında personelle sohbet eden Zencirci, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü de ifade etti. - AYDIN