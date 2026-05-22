Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu

Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu
22.05.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı öncesinde Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Germencik Belediyesi çalışanlarıyla sabah kahvaltısında buluşan Burak Zencirci, ilçenin temizliği ve düzeni için fedakarca görev yapan personele teşekkür etti. İlçenin her noktasında gece gündüz demeden çalışan ekiplerin büyük emek verdiğini ifade eden Zencirci, belediye personelinin özverili çalışmalarının vatandaşlar tarafından da takdir edildiğini belirtti. 'Temiz Çevre Güzel İlçe' sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Burak Zencirci, "İlçemizin her köşesinde özveriyle çalışan Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimizle Kurban Bayramı öncesinde kahvaltıda bir araya geldik. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı programında personelle sohbet eden Zencirci, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü de ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Zencirci belediye personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.