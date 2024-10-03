Germencik Belediyesi\'nden Çocuklara Atık Yönetimi Projesi

Yerel

Germencik Belediyesi, daha temiz ve güzel bir dünya için çocukları atık yönetimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla özel bir projeye imza attı. Bu çerçevede, basket potalı çöp sepetleri hazırlanırken, sepetlerin okullara dağıtımına devam ediliyor.

Germencik Belediyesi hayata geçirdiği proje ile hem atık yönetimi bilincini artırmayı hem de çocukların eğlenceli bir şekilde geri dönüşümün önemini anlamalarını sağlamak için potalı çöp sepeti projesini hayata geçirdi. Hazırlanan potalı çöp sepetleri, okullarda öğrencilerin dikkatini çekerken, aynı zamanda oyun oynarken atıklarını doğru bir şekilde atmalarını teşvik ediyor. Bu proje ile çocukların çevreye duyarlılığı artırılması ve atıkların doğru yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların atık yönetimi konusunda eğitilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Zencirci, "Haydi bir sayı da belediye için atın çocuklar" diyerek çocukları projeye katılmaya teşvik etti. - AYDIN