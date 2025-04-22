Germencik Belediyesi\'ne Çöp Kamyonu ve 100 Çöp Konteyneri Tahsis Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Germencik Belediyesi'ne tahsis edilen çöp kamyonu ve 100 adet çöp konteyneri Germencik Belediyesi önünde sergileniyor.

Önceki gün Aydın Atatürk Kent Meydanında gerçekleşen araç dağıtım töreninde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine tahsis edilen yeni araçların teslimi gerçekleştirildi. Germencik'e verilen çöp kamyonu ve 100 adet çöp konteyneri belediye önünde sergilendi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tahsis edilen çöp kamyonunun en kısa sürede hizmete başlayacağını ve 100 adet yeni konteynerin de planlama dahilinde tüm mahallelerde konumlandırılacağını ifade etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu önemli desteği için teşekkür eden Başkan Zencirci, "Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Temiz Çevre Güzel İlçe parolasıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci uyum ve işbirliğiyle hizmet kalite ve ivmesinin daha da arttığını ifade etti. Başkan Zencirci; "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun belediyemize tahsis ettiği çöp kamyonu ve 100 adet konteyner temizlik işleri müdürlüğümüzün hizmet kalite ve standartlarını arttırdığını ve bu anlamda ciddi katkı sağladı. Bu ekonomik şartlarda ülke genelinde belediyelerimizin ekonomik durumu ortada. Bu çerçevede her yatırım, her hizmet oldukça kıymetli ve önemli. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN