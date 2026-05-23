Germencik'te Agroport için ilk kazma vuruldu
Germencik'te Agroport için ilk kazma vuruldu

23.05.2026 21:34  Güncelleme: 21:36
Aydın'ın Germencik ilçesinde 20 yıldır planlanan Agroport Projesi'nin inşası başladı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, projenin ilçeye yıllık 33 milyon TL gelir sağlayacağını ve ticaret merkezi haline getireceğini belirtti.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın Germencik ilçesinde hayata geçirilen Agroport için ilk kazmayı vuran Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Germencik'in geleceğinin temelini attık" dedi.

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Germencik ilçesinde yaklaşık 20 yıldır planlanan Agroport Projesi'nin inşası başladı. Çok yönlü dev yatırımın tamamlanmasıyla belediyeye yıllık 33 milyon TL gelir sağlanması ve ilçenin önemli bir ticaret merkezi haline gelmesi hedeflenirken, ilk kazmayı vuran Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hayırlı olması temennisinde bulundu. Germencik Belediyesi'ne ait arazi üzerinde yükselecek olan dev kompleks ticaret, sosyal yaşam, konaklama ve organizasyon alanlarını bir araya getiren çok yönlü bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

Toplam 214 dükkandan oluşacak Agroport Germencik Projesi kapsamında, 55 dükkanın kullanım hakkı, bin kişilik kapalı düğün salonu, bin 200 kişilik kır düğün alanı, 30 yataklı spa merkezli otel, 60 tonluk kantar, mesire alanı, sergi ve satış noktaları, ortak kullanım alanları ve site yönetimi Germencik Belediyesi'ne ait olacak. Yıllardır çeşitli nedenlerle hayata geçirilemeyen projenin fiilen başlaması ilçede önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte belediyenin yıllık yaklaşık 33 milyon TL gelir elde etmesi hedefleniyor. Projenin yalnızca belediyeye ekonomik katkı sağlaması değil aynı zamanda istihdam oluşturması, ticari hareketliliği artırması ve Germencik'i bölgesel ölçekte önemli bir çekim merkezi haline getirmesi amaçlanıyor.

"Germencik'in geleceğinin temelini attık"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Agroport Germencik'in ilçenin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, yıllardır beklenen projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Zencirci açıklamasında "Yaklaşık 20 yıldır hayata geçirilmek istenen bir projeydi. Göreve gelir gelmez ilçenin geleceği ve belediyenin mali ve iktisadi gücünü belirleyecek bu projeye yoğunlaştık. Bugün nihayet temeli attık ve dünyanın incirini üreten ilçemizin geleceğini, üreticimizin emeğini taçlandıracak Agroport Germencik'in inşasına başladık. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:59:08.
