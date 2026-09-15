Germencik'te sanayi sitesindeki işletmelere ruhsat denetimi yapıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ruhsat durumlarını denetledi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşlarla esnafın güvenliği amacıyla sürdürüleceğini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirildi.
Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aydın Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin ruhsat durumlarını kontrol ederek faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetledi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi ve vatandaşlarla esnafın güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Zencirci, ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
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