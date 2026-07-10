20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı - Son Dakika
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20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı

20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı
10.07.2026 15:10  Güncelleme: 15:12
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Sakarya'nın Geyve ilçesi Alıplar Mahallesi'ni merkeze bağlayan 9 kilometrelik yol, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete sunuldu. Çukur ve bozuk zemin nedeniyle risk oluşturan yolun asfaltlanmasıyla ulaşım süresi kısalırken sürüş güvenliği arttı. Mahalle muhtarı ve sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Alıplar Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan 9 kilometrelik güzergahı yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım süresi kısalırken sürüş güvenliği sağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Geyve Alıplar Mahallesi'ni merkeze bağlayan 9 kilometrelik güzergahta yenileme işlemi yapıldı. Çukur ve bozuk zemin nedeniyle sürücüler için risk oluşturan yol, yapılan asfalt serimi ve yol çizgisi çalışmalarının ardından yeniden düzenlendi.

"20 dakikada indiğimiz yolu şimdi 5-6 dakikada iniyoruz"

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Geyve Alıplar Mahalle Muhtarı Hüseyin Yüksel, "Bu yeni yapılan yol sayesinde daha önce 20 dakikada indiğimiz yolu şimdi 5-6 dakikada iniyoruz. Mahalle halkının da bu asfalt çalışmasıyla alakalı geri dönüşleri olumlu yönde. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken mahalle sakinlerinden Tacettin Keskin ise, "Yeni yapılan yol ile birlikte hem merkeze gidiş ve geliş süresi azaldı hem de yolun güvenliği arttı. Biz köy halkı olarak yapılan çalışmalardan ötürü memnunuz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 dakikalık mesafeyi 6 dakikaya indiren yol hizmete açıldı - Son Dakika

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