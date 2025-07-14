Giresun\'da Boğulma Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun merkeze bağlı Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde dün denize giren Üzeyir Elmalı, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Elmalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN