Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayıp - Son Dakika
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Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayıp

Giresun\'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayıp
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Giresun'da sel sularına kapılan araç, 6 km uzakta parçalanmış halde bulundu; iki kişi kayboldu.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak dereye sürüklenen araç, sürüklendiği noktadan 6 kilometre uzaklıkta tamamen parçalanmış halde bulundu. Enkaz dere yatağından çıkarılırken, kayıp iki kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Keşap-Karabulduk beldesi yolunda meydana geldi. Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) bulunduğu araç, derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan AFAD, AKUT ve ATAK ekipleri, aracı dereye sürüklendiği noktadan 6 kilometre metre uzakta, tamamen parçalanmış halde buldu. Dere yatağından çıkarılan araç enkazında ve çevresinde yapılan aramalarda kayıp iki kişiye rastlanmadı. Ekiplerin, dere yatağı ve çevresinde Akkaya ile Hakkıoğlu'nu bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

GÖRELE'DE AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde de önceki gün Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan aynı aileden anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti.

Zekiye Kırca ile iki kızının cenazeleri, bugün Görele Hasan Ağa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayıp - Son Dakika

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