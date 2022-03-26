Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada - Son Dakika
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Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada

26.03.2022 13:50

Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada

GİRESUN - Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Yer yer 2 metreyi bulan kar yağışları esnasında yaban tavşanları ve karacaların yiyecek bulabilmek için zorlu kış şartlarıyla mücadele ettikleri görüldü.

Yaban hayvanlarının doğa ile mücadeleleri kameralara yansıdı. Bu görüntülerde yaban tavşanları ve karacaların karla kaplı Giresun yaylalarında yiyecek bulabilmek için sık sık yer değiştirdikleri görüldü.

Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada
Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada
Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada

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Giresun, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresun'da yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadeleleri kamerada - Son Dakika


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