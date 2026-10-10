Girne\'de batan Filo Jet\'ten çıkarılan 33 yaşındaki adam kardeşinin yanına defnedildi

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KTKC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında naaşı bulunan 33 yaşındaki Mustafa Demir memleketi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Eşi üçüncü çocuğuna hamile olan Demir'in ailesinin gözyaşlarıyla yürekleri dağladı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine yönelik başlatılan arama çalışmaları sırasında ulaşılan naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarında 33 yaşındaki Mustafa Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. İşlemlerin ardından Demir'in cenazesi memleketi olan Hatay'a gönderildi. Demir için bugün öğle namazının ardından Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşarken Demir'in babası ve ağabeyleri dakikalarca tabutun başında gözyaşı döktü.

Kendisiyle yolculuk yaparken kaybolan ve 3 gün önce naaşı defnedilen 28 yaşındaki kardeşi Mahmut Demir'in ardından ikinci kez acı yaşayan aile üyeleri duygularına hakim olamadılar.

Öte yandan, Mustafa Demir'in evli ve eşinin 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

2 kardeşini yan yana defneden ağabey Türker Demir, "Allah'ından bulsunlar. Rabbime havale ediyorum. 40 gün acı çektik, Allah onlara da acı çektirsin" sözleriyle yaşadıklarını dile getirsin.