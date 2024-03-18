Göç İdaresi Ek Hizmet Binası Yavuzlar Mahallesinden Taşındı

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Kışla Caddesi'nde trafik yoğunluğuna neden olan göç idaresi ek hizmet binası, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri ile Yavuzlar Mahallesinden taşındı.

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde yabancılara veri güncelleme hizmet veren ve bu nedenle cadde üzerinde aşırı trafik yoğunluğuna neden olan Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü ek hizmet binası, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in girişimleri ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nün Atakent Mahallesi'ndeki ana yerleşkesine taşındı.

İlgili kurumla yapılan protokol ile birlikte Kocaispir, hem taşınma hem de ana binada yapılan bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarına destek oldu. Ek hizmet binasının ana yerleşkeye taşınmasının ardından cadde üzerindeki trafik akışı normale döndü.

Kocaispir, "Göç idaremizin ek hizmet binası, sağlık ocağı ve okullar bölgesinde olması nedeniyle cadde üzerinde çok ciddi trafik sorununa neden oluyordu. Burada trafik kilitleniyor vatandaşlarımız çok zor durumda kalıyorlardı. Konuyu ilgili kurumlarımızla istişare ederek ek hizmet binasını ivedilikle ana binaya taşıdık. İşbirlikleri nedeniyle kurumlarımıza ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yavuzlar Mahallesi sakinleri ise özellikle okul çıkışlarında yaşadıkları trafik sorunun çözüme kavuşmasından dolayı Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA