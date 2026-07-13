Gökçeada\'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve ' Bağımlılıkla Mücadele' konulu koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, ilçede yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' ile 'Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda; kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar, mağdurlara sunulan destek hizmetleri, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen eğitim, farkındalık ve önleyici faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantılarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ile bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca bağımlılığın önlenmesine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları, risk gruplarına yönelik koruyucu tedbirler ile kurumlar arasında iş birliğini artıracak çalışmalar ele alındı. gelecek dönemde uygulanacak proje ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin güçlü bir kurumlar arası iş birliği ve toplumsal farkındalıkla başarıya ulaşacağını belirterek, ilçede bu alanlarda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantılar, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve alınan kararların istişare edilmesinin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE