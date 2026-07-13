Gökçeada'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Gökçeada\'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
13.07.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadele için koordinasyon toplantıları yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve ' Bağımlılıkla Mücadele' konulu koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, ilçede yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' ile 'Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda; kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar, mağdurlara sunulan destek hizmetleri, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen eğitim, farkındalık ve önleyici faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantılarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, koruyucu ve önleyici hizmetler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ile bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca bağımlılığın önlenmesine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları, risk gruplarına yönelik koruyucu tedbirler ile kurumlar arasında iş birliğini artıracak çalışmalar ele alındı. gelecek dönemde uygulanacak proje ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin güçlü bir kurumlar arası iş birliği ve toplumsal farkındalıkla başarıya ulaşacağını belirterek, ilçede bu alanlarda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantılar, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve alınan kararların istişare edilmesinin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökçeada'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçeada'da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.