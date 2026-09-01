Gökçedere’nin yeni garaj ve itfaiye binası tamamlanıyor

Bayburt'un Gökçedere beldesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen garaj ve itfaiye binasında son hazırlıklar sürüyor.

Gökçedere Belediyesi tarafından beldenin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen binada zemin boya çalışmaları tamamlandı. Garaj ve itfaiye binasının kısa süre içerisinde hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle itfaiye araçları ve ekipmanlarının daha düzenli bir alanda konuşlandırılması, itfaiye hizmetlerinin ise daha etkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.