Gölbaşı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Halka daha iyi hizmet suna bilmek için araç sayısını yükselten Gölbaşı Belediyesi, araç filosuna 2 tane kepçe, 1 adet ticari hafif araç, 1 adet vidanjör ve 1 adet itfaiye aracı ekledi. Filoya eklenerek hizmet vermeye başlayan araçların hayırlara vesile olması dilendi.

Halka daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, " Daha yaşanılır bir Gölbaşı için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Daha güzel hizmetler için araç sayışımızı yükselttik. Bu araçlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN