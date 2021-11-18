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Gölbaşı Belediyesi kadınların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi kadınların yanında olmaya devam ediyor

18.11.2021 16:57
Gölbaşı Belediyesi kadınların yanında olmaya devam ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediyedeki kadın çalışma arkadaşlarıyla kahvaltıda buluştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediyedeki kadın çalışma arkadaşlarıyla kahvaltıda buluştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi'ndeki kadın çalışma arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne vurgu yapan Başkan Şimşek, kadınların her daim yanında olduğunu belirtti. Başkan Şimşek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Başımızın tacı annelerimizin, kardeşlerimizin, eşlerimizin ve kızlarımızın her daim yanındayız. Bir kız evlat sahibi olarak şunu belirtmek isterim ki Türk kadınının ayakları üzerinde dimdik durması kadar gurur verici başka hiçbir şey yoktur. Bugün burada siz Gölbaşı Belediyesi'ndeki kadın çalışma arkadaşlarımız verdikleri emeklerle ve gösterdikleri özenle belediyemize büyük katkılar sundu. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Kadına yönelik şiddetin sadece ülkemizin değil, dünyanın kanayan yarası olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, seven ve hayatımızın her alanında bizlerin yanında olan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler insanoğlu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünyanın dört bir yanında görülen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve dünyadaki bütün kadınların haklarını güvenceye almak için ilan edilmiş bir gün. Temennimiz o ki kadınlara karşı şiddet tüm dünyada son bulsun ve böyle bir güne hiç ihtiyaç olmasın" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi kadınların yanında olmaya devam ediyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi kadınların yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika


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