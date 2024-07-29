Gölbaşı Belediyesi personeline vektörle mücadele semineri düzenlendi

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Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personellerine yönelik vektörlerle, özellikle sivrisinek ve karasinek ile mücadele semineri düzenlendi.

Ziraat Mühendisi Özkan Çakmakoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, müdürlük personellerine mücadele esnasında dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, vektörle mücadele sırasında müdürlükler arasında koordineli çalışmanın önemi vurgulandı ve bu mücadelenin bir ekip işi olduğu, sahada topyekün bir çaba gerektirdiği belirtildi.

Seminerde personellere pratik bilgiler ve uygulamalı eğitimler de sunuldu.

"Bilgili personel başarılı sonuç demektir"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seminerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vektörle mücadele, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Belediyemiz, bu konuda tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlamak için çalışıyor. İlgili birimlerimizin koordineli bir şekilde çalışması, sahada etkin bir mücadele yürütmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi için de eğitimlerimiz devam ediyor. Çünkü bilgili personel başarılı sonuç demektir. Ekiplerimiz gece gündüz sahada, ekolojik dengeye zarar vermeyen ilaçlarla sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi. - ANKARA