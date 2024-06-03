Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin çevre sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir ortam sunmak amacıyla temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanallarda biriken atıklar temizlenirken, zararlı haşerelerin üremesini engellemek için ilaçlama işlemleri de titizlikle yapılıyor. İlaçlama sırasında doğa dostu ilaçlar kullanılıyor.

03.06.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Gölbaşı Belediyesi ilçenin çevre sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir ortam sunmak amacıyla temizlik ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, doğa harikası Mogan ve Eymir'i besleyen kanallarda temizlik ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, kanallarda biriken atıklar ve çöpler temizlenirken, zararlı haşerelerin üremesini engellemek için ilaçlama işlemleri de titizlikle yürütüldü. Ekipler ilaçlama çalışmalarıyla özellikle yaz aylarında artan sinek ve haşere problemlerinin önüne geçiyor. İlaçlama sırasında ekosisteme zarar vermeyen tamamen doğa dostu ilaçlar kullanılıyor.

"Kanallarımız düzenli olarak temizleniyor ve ilaçlanıyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için önceliklidir. Bu kapsamda, ilçemizdeki tüm kanalları düzenli olarak temizliyor ve ilaçlıyoruz. Amacımız, Gölbaşı'nı daha temiz ve sağlıklı bir yer haline getirmek" dedi.

Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde sürdürdüğü temizlik ve ilaçlama çalışmaları, önümüzdeki günlerde de planlı olarak devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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