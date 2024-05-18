Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Marketlerde Gıda Denetimi

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Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Gölbaşı'nda bulunan marketlerde gıda denetimi yapan ekipler, toplumun sağlığı için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Ekipler, marketlerde bulunan gıdaların son kullanma tarihlerini ve faturalarını kontrol etti.

Yapılan denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan kontrollerin bakanlık talimatı gereği ile olup ilçemizde gıda denetimleri rutin olarak devam ediyor. Gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir. Gıda denetim ekiplerimiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadırlar" diye konuştu. - ADIYAMAN