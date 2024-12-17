Gölbaşı\'nda Altyapı Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından hızla devam eden alt yapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin alt yapısı tam anlamıyla yenileniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Şehrimizin geleceği için sağlam adımlar atıyoruz. Altyapı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı yeniliyor, gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçiyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Gölbaşı halkı daha modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak" dedi. - ADIYAMAN