Gölbaşı'nda Altyapı Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Altyapı Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gölbaşı\'nda Altyapı Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi, su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyerek ilçenin altyapısını geliştiriyor. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, çalışmaların şehrin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

17.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından hızla devam eden alt yapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin alt yapısı tam anlamıyla yenileniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Şehrimizin geleceği için sağlam adımlar atıyoruz. Altyapı çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı yeniliyor, gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçiyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Gölbaşı halkı daha modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda Altyapı Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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