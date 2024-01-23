 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölcük Belediyesi'nden el sanatları ve spor kursları için kayıt başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük Belediyesi'nden el sanatları ve spor kursları için kayıt başladı

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi'nde el sanatları ve spor kursları için kayıt işlemleri başladı.

Gölcük Belediyesi\'nden el sanatları ve spor kursları için kayıt başladı
23.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi'nde el sanatları ve spor kursları için kayıt işlemleri başladı.

Gölcük Belediyesi ilçedeki atıl yapıları vatandaşlara faydalı olacak şekilde dönüştürerek yeniden işlevsel hale getiriyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi, devraldığı Düzağaç Mahallesi'ndeki Telekom'a ait olan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen bina, içerisinde oluşturulan el sanatları ve spor kursları ile yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılacak.

Düzağaç Mahallesi'ndeki halkın sanat ve spor alanında faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak kültür merkezi içerisinde giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili, tekvando ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek. Ev hanımlarının el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi gençleri de sporla buluşturacak.

Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gölcük Belediyesi, Telekom, Kültür, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi'nden el sanatları ve spor kursları için kayıt başladı - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi'nden el sanatları ve spor kursları için kayıt başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement