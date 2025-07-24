Gölcük\'te Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören özel bireyler, el emeği ürünlerini Anıtpark'ta açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Gölcük Belediyesi ve ilçe halk eğitim müdürlüğü iş birliğinde Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, yıl sonu sergisinde sergilendi. Eylül ayından itibaren devam eden kurslarda, engelli birey tarafında üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Anıtpark'ta yapıldı.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Çakıroğlu'nun katıldığı açılışta ziyaretçilere aşure ikram edildi. Sergide; takı tasarım, ahşap boyama, örgü teknikleri, amigurumi bebek yapımı kurslarına katılan kursiyerin büyük emek harcayarak yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Başkan Yardımcısı Çakıroğlu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ