Tarihi miras kütüphane olarak yeniden hayat bulacak - Son Dakika
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Tarihi miras kütüphane olarak yeniden hayat bulacak

Tarihi miras kütüphane olarak yeniden hayat bulacak
11.07.2026 09:52  Güncelleme: 09:53
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Gölcük'te korunması gereken kültür varlığı statüsündeki tarihi bina, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek kütüphaneye dönüştürülecek. Yapım ihalesi 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Gölcük'te, Değirmendere Yalı Evleri yanında bulunan ve korunması gereken kültür varlığı statüsündeki tarihi bina, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek kütüphaneye dönüştürülecek. Yapım ihalesi 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruma vizyonu doğrultusunda yeni projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Değirmendere Yalı Evleri'nin yanında bulunan ve "korunması gereken kültür varlığı" statüsünde yer alan tarihi yapı yeniden hayat buluyor. Tarihi yapının kütüphaneye dönüştürüleceğini açıklayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, projenin ilçeye kültürel ve turistik açıdan büyük değer katacağını belirtti.

İhale tarihi 28 Temmuz

Gölcük Belediyesi tarafından mülkiyet altyapısı hazırlanan bina için geçtiğimiz yıl kamulaştırma adımı atılmıştı. Belediye ekiplerince hazırlanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Aslına uygun yeniden yapım aşamasına gelen tarihi binanın yapım ihalesi ise 28 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30'da Gölcük Belediyesi'nde düzenlenecek. İhale sürecinin kesinleşmesi ve yer tesliminin ardından, tarihi yapının 7 ay içerisinde tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Gençlere yeni bir yaşam olanı

İlçedeki kültürel yatırımların sürdüğünü ifade eden Başkan Sezer, Gölcük Millet Bahçesi kütüphanesinden sonra ilçeye nitelikli okuma alanı daha kazandıracaklarını vurguladı. Kent estetiğine katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını dileyen Sezer, tarihi mirasın korunmasına destek veren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a, koruma kurulu üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi miras kütüphane olarak yeniden hayat bulacak - Son Dakika

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