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Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı - Son Dakika

Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı

14.01.2022 16:27
Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Görme engelli çocuklar, kil terapisi ve dans etkinliği ile doyasıya eğlendi.

Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde görevli uzman eğitmenler eşliğinde, Engelliler Akademisinde düzenlenen etkinlikte, 'dans et hayatta kal' sloganı ile farkındalık oluşturmak amaçlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, görme engelli çocukların dokunma duyularını geliştirmek için kil terapisi yapıldı. Engelli bireylerin yaşam standartlarını kolaylaştırmak amacıyla bu etkinliklere öncelik veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızın hayal gücüne dokunabilmek, onları mutlu görmek bizim için çok kıymetli" dedi.

Kilin yumuşak bir malzeme olmasından dolayı kolay şekil aldığını belirten eğitmenler, "Görme engelli çocuklar, kil ile istedikleri şeyleri canlandırabiliyorlar. Görme engelliler için dokunma duyusu çok önemli. O yüzden bugün buradaki öğrenciler ile kil terapisi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandılar.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar da "İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz" diyerek bu etkinlik için teşekkür etti. - MERSİN

Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme engelli çocuklar, Toroslar Engelliler Akademisinde hayallerini canlandırdı - Son Dakika
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