Gülen ile Kestanepazarı Derneği İlişkisi Reddedildi - Son Dakika
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Gülen ile Kestanepazarı Derneği İlişkisi Reddedildi

Gülen ile Kestanepazarı Derneği İlişkisi Reddedildi

Kestanepazarı Derneği Başkanı, Fetullah Gülen'in dernekle ilgisi olmadığını ve kovulduğunu belirtti.

22.10.2024 10:03
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İzmir Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında buradan kovulduğunu belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşarken, terör örgütü yandaşları tarafından öldüğü açıklanan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü İzmir'de de sevinçle karşılandı. Teröristbaşının adını ilk duyurmaya başadığı ve 1967-1971 yılları arasında vaizliğini yaptığı Kestanepazarı Camii'nin adı ise bazı zaman Fetullah Gülen ile anılıyordu. İzmir'de 1945 yılında kurulan derneklerinin, hayırseverlerinin desteği ile Diyanet İşlerine bağlı faaliyetlerini sürdürdüğünü ve güzel nesiller yetiştirmeyi amaç edindiğini söyleyen Kestanepazarı Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan, ismi bazı zaman 'Kestanepazarı' ile anılan teröristbaşı Gülen'in dernekleriyle hiçbir alakası olmadığını, vaizlik görevi yaptığı zamanlarda 1971 yılında kovulduğunu dile getirdi.

53 yıl önce kovulmuş

Fetullah Gülen'in kendi görüşlerini cemaate yansıtmasından ötürü caminin vaizliği görevinden kovulduğunu belirten Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, teröristbaşının hiçbir zaman kendilerinden olmadığını vurguladı. Dayhan, "Yüz yılı aşkın kesintisiz Kur'an eğitimi veren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar, içine sızmak isteyen hiçbir illegal şahsa müsaade etmemiştir. Tamamıyla Kur'an kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı ve sahip olduğu öğrenci yurtları da Milli Eğitim Bakanlığımızın denetiminde faaliyetlerine devam etmektedir. Bizden önceki dernek başkanımız, 1967- 1971 yılları arasında Kestanepazarı Camii'nde vaizlik görevi yapmaktan başka hiçbir görevi olmayan bu şahsın kendi eserlerini okutmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı dönemin yönetim kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. İzmir'de kurumlardan uzaklaştırılan, Türkiye'de kurumlardan uzaklaştırılan ilk şahıs olarak kayda geçmiştir. ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim: Fetullah Gülen, derneğimizin hiçbir zaman ne yönetim kurulu üyesi olmuş, ne de üyesi olmuştur" dedi.

"Hesabını Allah'a verecek"

Gülen'in ölümüyle ilgili de konuşan Cüneyd Dayhan, "Onun ölümüyle de ilgili şunu söyleyebilirim: 'İnkarcılar için artık azap vakti gelmiştir' diyorum. Herkes yaptığının hesabını Allah'a verecek. Bu millete çektirilen bu millet için reva görülen her şeyin hesabını Allah'a verecekler" açıklamalarına yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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