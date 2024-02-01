Gümüşhane\'de Muhtarlık Listesindeki 8 Aza Tamamı Kadınlardan Oluşuyor

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Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 2 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Arzu Ay'ın yeni dönemde listesinde yer alan 8 azasının tamamı kadınlardan oluşuyor. Muhtar Ay, yeni dönemde seçildiği takdirde kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini göstereceklerini söyledi.

Kentin Karşıyaka Mahallesi'nde 2014 yılından bu yana 2 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçiminde 3 döneminde de seçilmek için mücadele edecek muhtar Arzu Ay'ın tamamını kadınların oluşturduğu aza listesi ilgi çekiyor. 8 kadından oluşan azalarıyla birlikte mahalleyi karış karış gezen ve seçim çalışmalarını sürdüren Ay, kadının gücünü göstermek istediklerini söyledi.

"Bu mahalle artık çiçek kokacak"

Kadınların gücünü hep beraber kullanmak istedikleri için bu yola çıktıklarını söyleyen Karşıyaka Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı Arzu Ay, "2014 yılından bu yana 2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Şimdi tekrar adayım, ben mahallemde tespit ettiğim bütün sorunları çözdüm. Bir iki tane de projemiz var. Benim bu seçimdeki azalarımın tamamı kadınlardan oluşuyor. Biz kadının gücünü göstermek için 8 kadın aza ile yola çıktık. Daha önceki dönemlerde azalarımın 4'ü erkek 4'ü kadındı, hepsine çok teşekkür ediyorum fakat bu dönemde biz kadınlar olarak kendimizi göstermek istedik. Çünkü biz bireysel olarak da Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan öğrencilere burs veriyorduk, depremzedelere yardım ediyorduk, yardımlaşıyorduk. Kadınların çevreleri çok, evlere girebiliyorlar evdeki durumları görebiliyorlar ve bundan biz de haberdar oluyoruz. Biz de bu gücü hep beraber kullanmak istedik. Biz erkeklerden daha iyi yaparız ki Karşıyaka Mahallesi'ni görüyorsunuz. Karşıyaka Mahallesi'nin taşından toprağından, börtüsünden böceğine kadar her şeyinden haberdarım, nerede ne var ben bilirim. Hiçbir vatandaşım bana sorun anlattığı zaman çözümsüz kalmaz. Bu mahalle artık çiçek olacak, çiçek kokacak. Daha ne ister ki Gümüşhane, kadınlar geliyor ve güçlerini gösterecekler" dedi.

"Azalık teklifini memnuniyetle kabul ettim"

Muhtar Arzu Ay'ın çalışmalarını takdir ettiğini ve teklif gelir gelmez hemen kabul ettiğini ifade eden Bahriye Bağbancı, "Kadının gücünü gösterebilmek adına böyle bir şey yaptık. Yıllardır alamadığımız hizmeti Arzu Ay muhtarımız sayesinde aldığımız için biz de ona destek olmak istedik ve ben de azalığı zevkle kabul ettim. Gümüşhane'nin en temiz mahallesi ama geçmişte hiç hizmet alamayan mahallelerinden biriydi şimdiye kadar, Arzu muhtar olduktan sonra baya bir değişiklikler görmeye ve hissetmeye başladık. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler göreceğiz" diye konuştu.

"Kadının olduğu yerde birlik, güzellik ve başarı vardır"

Kadının elini attığı her şeyi güzelleştirebileceğini belirten Çiğdem Yakut, "Kadının olduğu yerde güç vardır, kadının olduğu yer mis gibi kokar, kadının olduğu yerde birlik vardır, güzellik vardır ve başarı vardır. Bence Gümüşhane'nin en güzel mahallelerinden birisi burası, bir tarafa bakıyorsunuz yeşillik, diğer taraf kent merkezi. Aslında bu caddede yaşamakta zor, doğallığı da korumak çok zor ama Arzu hanım bunu 2 dönemdir başarıyor. Bu yıl da İnşallah hep beraber başaracağımıza inanıyorum çünkü biz kadınız ve güçlüyüz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE