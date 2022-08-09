Gümüşhane'de 2 bin kişilik Aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 2 bin kişilik Aşure dağıtıldı

09.08.2022 19:02
Gümüşhane'de 2 bin kişilik Aşure dağıtıldı

Gümüşhane'de Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından Aşure günü nedeniyle vatandaşlara 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Gümüşhane'de Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından Aşure günü nedeniyle vatandaşlara 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı.

Kentte geleneksel hale gelen aşure dağıtımına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi, bazı vatandaşlar kendi kaplarıyla gelerek aldıkları aşureleri evlerine götürdü.

"Her birimiz de teker teker birlikte çok güzel çok özel bir milletiz"

Muharrem ayı ve aşure dağıtımının birliğe ve beraberliğine vesile olmasını temenni eden Vali Taşbilek, "Belediyemiz ile birlikte Muharrem Ayı vesilesi ile bugün vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Aşuremizin hayırlara, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum, birliğimize beraberliğimize vesile olmasını diliyoruz. Aşurenin içerisinde her türlü yiyecek var. Hepsi ayrı ayrı, özel tatları olmakla birlikte hepsi bir araya gelince bu güzelliğe bu değeri katıyor. Aynı milletimizin fertleri gibi. Her bir ferdimiz bir araya geldiğimizde çok güzel, çok özel bir millet oluyoruz" dedi.

"Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de "Her yıl olduğu gibi bu senede Aşure ikramı geleneğimizi devam ettirdik. Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve beraberinde bulunan ehlibeyt üyeleri, Yezidiler tarafından Kerbela'da şehit edilmiş ve İslam dünyasında bir daha eşine rastlanmayacak acıları yüreklere kazımıştır. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, insanlık tarihini yakından ilgilendiren birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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Turgutlu Belediyesi'nden Aşure Hayrı Turgutlu Belediyesi'nden Aşure Hayrı Damla Projesi Gönüllüleri Gümüşhane'de Damla Projesi Gönüllüleri Gümüşhane'de
Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Ercan Çimen, Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de 2 bin kişilik Aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de 2 bin kişilik Aşure dağıtıldı - Son Dakika
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