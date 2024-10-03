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Gündüz, güven tazeledi

Gündüz, güven tazeledi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği 3. Olağan Genel Kurul seçimi gerçekleştirildi.

03.10.2024 09:53
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği 3. Olağan Genel Kurul seçimi gerçekleştirildi. Seçime tek liste halinde giren eski başkan Abbas Gündüz kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim, Ankara'da bulunan derneğin genel merkezine ait kongre salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını Dr. İmbat Muğlu'nun, Divan Üyeliğini ise Hatice Kandemir ve Faik Ece'nin yaptığı kongrede delegelerin tensipleriyle, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı olarak yeniden Abbas Gündüz seçildi. Genel Başkan Abbas Gündüz, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi 252 vatandaşın şehit edildiği, 2 bin 740 vatandaşın gazi olduğu, Türkiye Cumhuriyetinin meşru hükümetini devirmeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canına kastetmeyi amaçlayan, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan alçak darbe girişiminin hemen ardından kurulan ilk dernek olduklarını söledi. gündüz, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğimiz faaliyetlerini Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında devam ettirmektedir. Derneğimiz terör ve terörizmle mücadeleyi kendine şiar edinmiş her alanda şehit yakınlarımız ve gazilerimizle kardeşlik hukuku kurmak, Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı ruhunu, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve yaşatmak üzere faaliyet göstermektedir. Derneğimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizle dönem dönem bir araya gelerek büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu alçak ve hain kalkışmayı asla unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Yerel, Terör, Son Dakika

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