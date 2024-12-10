Güngören Belediyesi\'nden En Çevreci Okul Yarışması

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Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen "En Çevreci Okul Yarışması" ile birbirinden güzel ödüller doğayı en çok koruyan okulun olacak.

Güngören Belediyesi, geleceğimiz olan çocuklarımızın çevre bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen "En Çevreci Okul Yarışması" ile birbirinden güzel ödüller doğayı en çok koruyan okulun olacak. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve 30 Mayıs 2025'te sona erecek olan yarışmada, 1. olan okula laptop ve tüm liste tablet, 2. olan okula masa tenisi seti ve renkli yazıcı, 3. olan okula ise projeksiyon cihazı hediye edilecek. Dereceye giren proje öğretmenine ise 5 bin TL hediye çeki verilecek. Ayrıca, 250 kilogram ve üzeri atık pet/plastik şişe, 150 kilogram ve üzeri atık elektrikli ve elektronik eşya ve 150 kilogram ve üzeri atık bitkisel yağ toplayan okula 10'ar paket A4 sertifikası verilecek.

Asıl ödül çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek

Okulların atık yönetimi, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması gibi konularda çeşitli projeler geliştirmesine de yardımcı olan yarışmada her yıl dereceye giren okullar ve öğretmenlere birbirinden değerli ödüller veriliyor. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Yaşadığımız dünya, insanlığın sorumsuz davranışları nedeniyle ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya. İklim değişikliği, kirlilik, doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar, geleceğimizi tehdit ediyor. Bu sorunlarla mücadele etmek, hepimizin ortak görevi. Özellikle çocuklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli yatırımlardan biri. Yarışmada dereceye girecek okullarımıza ve öğretmenlerimize vereceğimiz ödüller, onların bu çabalarının takdiri olacaktır. Ancak asıl ödül, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek olacaktır" dedi. - İSTANBUL