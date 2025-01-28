Güzbey Yeniden Başkan Seçildi

Afyonkarahisar Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Hayrettin Güzbey yapılan genel kurul sonrası yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Genel kurul Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Divan oluşumunun ardından faaliyet raporu ve denetim raporlarının değerlendirmesi yapıldı, Faaliyetlerin ibrasının ardından seçimlere geçildi.
Genel kurulda mevcut başkan Hayrettin Güzbey, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - AFYONKARAHİSAR
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