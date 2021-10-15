100 engellinin yüzü tekerlekli sandalye ile güldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta toplanan mavi kapaklarla elde edilen tekerlekli sandalyeler, Onikişubat Belediyesi'nin de katkılarıyla 100 engelliye umut oldu.

Kahramanmaraş'ta şehit, gazi ve engelli yakınları, Onikişubat Belediyesi'nin organize ettiği EXPO alanında kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrası hazır bulunan 100 tekerlekli sandalye, 100 engelliye dağıtıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in tek tek dağıttığı tekerlekli sandalyeler ile engellilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çeşitli okullardan gruplar halinde gelen minik öğrenciler de topladıkları mavi kapaklarla kampanyaya destek oldu.

Engellilerin yanında olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "100 tane engelli kardeşimizin yüzü gülsün diye 100 tane engelli arabası aldık. Kahvaltıda buluştuk ve bu arabaları ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Şehit ve gazi ailelerimiz de buradaydı ve her arabamızın arkasında bir şehidimizin ismi vardı. Dedik ki, 'Bu şehitlerimizi unutmayalım, her gün dua edelim' diye istekte bulunduk. Belediyeciliğin güzel tarafı da bu. Mutluluğu ve kardeşliği insanlarımızla beraber yaşamaktır" dedi.

Okulda kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez de mavi kapaklarla projeye destek oldu. Gülmez, "Cuma gününün feyzi ve bereketinden faydalanarak 30 tane şehit kardeşimizin adına arabamızı verdik. Mavi kapak kampanyasına destek veren Onikişubat Belediye'mize teşekkür ederiz" dedi.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan engelli ve yakınları ise mutlu olduklarını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ