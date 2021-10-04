Afyonkarahisar'da 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı' gerçekleştirilecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 'Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı' gerçekleştirilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı "Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı" kapsamında Afyonkarahisar'a geliyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliğinin başlatıldığı "Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı" kapsamında Afyonkarahisar'a geliyor. Kız Kardeşim Projesi Eğitim Programı'nın yedinci buluşması, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yarın gerçekleştirecek projeyle, kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamda, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği ve lojistik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri ve satış, toplumsal cinsiyet adaleti, etiketleme mevzuatı, gıda israfı, Dijital Tarım Pazarı gibi konularda kadınlara eğitim veriliyor. - AFYONKARAHİSAR

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