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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti

21.10.2021 09:54
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Sandıklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Sandıklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop'un ev sahipliğinde Sandıklı'da bir dizi ziyarette bulunan Vali Gökmen Çiçek'in Eşi Sümeyra Çiçek ve Vali Yardımcıları ile Kaymakam Eşleri Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 'Üreten Kadınlar Pazarı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından karşılanan heyet, evlerinde yöresel ürünler ve el emeği ürünler yaparak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınların reyonlarını gezerek bilgiler aldı.

Kadınların kısa sürede büyük işler başardığını belirten Sümeyra Çiçek, "Kadınlarımızın daha bilinçli daha özgüvenli ayakları yere basan bireyler olarak yaşam sürdürebilmeleri amacıyla Kadın Kültür Evleri projemizi hayata geçirdik. Çok kısa bir sürede de güzel işler başardık. Kadın Kültür Evlerinde kadınlarımız çeşitli etkinliklerden yararlanıyor. Sanatsal faaliyetlerde bulunabiliyor. En önemlisi sosyalleşme fırsatı bulabiliyor. Ayrıca kadın kooperatiflerini de kurarak üretimlere başladık. Birçok ilçede kadınlarımız hem üretiyor, hem de ürettikleriyle ekonomik kazanç elde ederek aile bütçesine katkıda bulunuyor" dedi.

Daha sonra Sandıklı Belediyesi Çiçek Serası, Meyve Kurutma Tesisleri, Hüdai Kaplıcaları Termal Su ve Konaklama Tesislerinin gezilmesi ve tanıtımı ile program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti

Sandıklı Belediyesi, Gökmen Çiçek, 15 Temmuz, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'ten Sandıklı ziyareti - Son Dakika
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