'Alaattin Oben (Aşık Güzini) Şiirleri Kitabı basıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 'Aşık Güzini' mahlasıyla şiirler yazan Alaattin Oben'in şiirlerinin derlendiği 'Alaattin Oben (Aşık Güzini) Şiirleri' kitabı Develi Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı.

Şair yönü yanı sıra yaptığı resimlerle de tanınan ve sanatın her türlüsüne destek veren Alaattin Oben'in 160 şiirinin olduğu kitabının Develi Belediyesi Kültür Yayınlarına kazandırılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Develimizin bağrından yetişmiş ve 'Aşık Güzini' mahlasıyla aşıklık geleneğini ilçemizde en güzel şekilde temsil etmiş olan merhum Alaattin Oben Ağabeyin Develi'nin bütün zenginliklerini dillendirdiği şiirlerini derlediği bu kitap şiir severlere ve Develi üzerine araştırma yapacak olanlara önemli bir kaynak eser özelliği taşımaktadır. Develimizin mutfağından, Saray Halı'ya; Erciyes'ten, Seyrani'den ilçemizin tanınmış simalarına kadar tarihi arka planı da göz önüne alınarak yazılmış bu şiir kitabı Develimizin her alandaki güzelliğine kayıt düşmesi anlamında büyük bir kıymet taşımaktadır. Bu kitabın yayın hayatına kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Alaattin Oben Ağabeyimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ