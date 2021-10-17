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Arkadaşının, ikram ettiği mandalinayı izinsiz aldığını öğrenince, yaptığıyla gururlandırdı - Son Dakika

Arkadaşının, ikram ettiği mandalinayı izinsiz aldığını öğrenince, yaptığıyla gururlandırdı

17.10.2021 00:57
Arkadaşının, ikram ettiği mandalinayı izinsiz aldığını öğrenince, yaptığıyla gururlandırdı

Kastamonu'da, arkadaşının kendisiyle paylaştığı mandalinayı manavdan ücret ödemeden aldığını öğrenen öğrenci, özür dilemek için mektup yazıp 2,5 TL ile zarfın içine koyarak manavın tezgahına bıraktı.

Kastamonu'da, arkadaşının kendisiyle paylaştığı mandalinayı manavdan ücret ödemeden aldığını öğrenen öğrenci, özür dilemek için mektup yazıp 2,5 TL ile zarfın içine koyarak manavın tezgahına bıraktı. Öğrencilerin davranışı karşısında şaşkınlık yaşayan işyeri sahibi, mektubu okuyunca duygulandığını söyledi.

Kastamonu'da öğrencilerin örnek davranışı yürekleri ısıttı. 2 öğrenci, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan bir manavdan, iş yeri sahibinin haberi olmadan 1 adet mandalina aldı. Öğrenciler iş yeri sahibinin haberi olmadan aldıkları mandalinayı aralarında paylaşarak yedi. Bir süre sonra öğrencilerden biri, arkadaşına ikram ettiği mandalinayı iş yeri sahibinden habersiz aldığını itiraf etti. Arkadaşının ikram etiği yiyen öğrenci, iş yeri sahibinden özür dilemek için mektup yazdı. Mektupta hem kendi adına hem de arkadaşı adına özür dileyen öğrenci, manav sahibinden hakkını helal etmesini istedi. Yazdığı mektubu gizlice mandalina kasasının üzerine bırakan öğrenci, ayrıca zarfın içerisine mandalinanın ücreti olan 2,5 TL koydu. Öğrencinin yazdığı mektubu bir müşteriye yardım etmek isterken bulan iş yeri sahibi Merve Ahlatçıoğlu, öğrencinin 2,5 TL para ile birlikte bıraktığı mektubu okudu. Mektubu okuduğunda duygulandığını söyleyen Ahlatçıoğlu, öğrencilerinin anlamlı düşüncesi kendilerini gururlandırdığını söyledi.

"Mektubu okuyunca çok güzel duygular yaşayıp hissettim"

Bulduğu mektup karşısında hissettiği duyguları anlatan Merve Ahlatçıoğlu, "Dün şöyle güzel bir olay yaşadım. Yaşlı bir amcaya yardım etmek için dışarı çıktığımda mandalinaların üzerinde küçük bir zarfta bir mektup buldum. Mektupta şunlar yazıyordu. Arkadaşının kendilerine söylemeden tezgahtan mandalina aldığını, mandalinayı beraber yediklerini, daha sonra bundan pişman olup bize parasını vermek istediklerini yazmış mektupta. Çok duygulandım. Çok güzel bir şey. Çok güzel şeyler hissettim. Küçük bir çocuğun bunu düşünmesi ki küçük olup olmadığını da bilmiyorum. Hem kendini hem de arkadaşını rencide etmeden vermesi çok duygulandırıcı bir durum. Yetiştiren ailesini de kendisini de tebrik ediyorum. Bizi görürse kendisini de iş yerimize bekliyoruz. Gerçekten memleketimizin böyle düşünceli gençlere ihtiyacı var. Mandalina küçük bir şey olabilir ama bu şekilde düşünmesi gerçekten çok duygulandırıcı bir şey. Böyle bir şey ile daha önce hiç karşılaşmadım. Gerçekten taktire şayan bir şey, gerçekten çok harika bir şey. Öğrencimizi de ayrıca ailesini de tebrik ediyorum. Hem arkadaşını rencide etmiyor hem de hakkı olmadığı bir şeyin parasını bu şekilde ödediği için çocuğu da ailesini de tebrik ediyorum" dedi.

"Hem gururlandık hem de duygulandık"

Düşünceli bir neslin yetiştiğini ve bunun kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Yücel Gedik ise "Küçük bir arkadaşımız bizi hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. Türk milleti olarak böyle genç bir arkadaşımızın olması bizleri mutlu etti, çok güzel bir olay. Kendisini ve ailesini böyle bir evlat yetiştirdiği için tebrike diyorum. Eğer bizleri bu ekrandan görürlerse kendileriyle de tanışmak istiyorum. İş yerimizden bir tane mandalina alıp arkadaşı ile paylaşmış yemişler. Yeğenim bir mektup bulmuş. İçinde de bir miktar para var. Bu tür küçük kardeşlerimizin olması bizi duygulandırdı. Yetiştiren ailesini tebrik ediyorum. Bir mandalina herkese küçük gelebilir. Ama burada önemli olan mandalina değil maneviyattır" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Türk Lirası, Kastamonu, Helal, Manav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arkadaşının, ikram ettiği mandalinayı izinsiz aldığını öğrenince, yaptığıyla gururlandırdı - Son Dakika


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